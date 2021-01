Nevasca na Espanha atrapalha voo do Real Madrid e pode afetar rodada

A tempestade Filomena, que vem atingindo a Espanha nesta sexta-feira, causou transtornos nas viagens de Real Madrid e Athletic Bilbao para as partidas deste fim de semana em LaLiga.

O Real teve que esperar cinco horas até ser liberado para viajar para enfrentar o Osasuna por conta da nevasca na Espanha. A partida está marcad apara este sábado, 17h (Brasília), com transmissão da ESPN Brasil.

Já o Athletic não conseguiu embarcar para Madrid, onde encara o Atlético no sábado também, às 16h.

De acordo com o jornal “As”, o Real tenta adiar a partida para as 12h locais, para evitar pegar uma tempestade de neve no caminho de volta.

Até o momento, LaLiga já adiou duas partidas da segunda divisão: Mirandés x Rayo Vallecano e Alcorcón x Albacete.