Nevasca na Espanha causa adiamento de jogo do Atlético de Madrid

A Tempestade Filomena, que vem causando transtornos na Península Ibérica, começou a impactar no Campeonato Espanhol. O jogo entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, que aconteceria neste sábado, precisou ser adiado por conta da nevasca.

A equipe basca encontrou dificuldades para chegar a Madri. O avião não pode pousar na capital espanhola, e a delegação precisou retornar a Bilbao na sexta-feira.

Mesmo com o problema para desembarcar, havia a esperança de que o Athletic Bilbao pudesse chegar a Madri na manhã deste sábado. No entanto, o aeroporto foi fechado devido às condições climáticas.

A nova data para a realização da partida será divulgada nos próximos dias.

Aplazado el Atlético de Madrid 🆚 @AthleticClub debido al temporal. ℹ https://t.co/EKkgNewYNu — Atlético de Madrid (@Atleti) January 9, 2021

Ainda há a preocupação de que outros jogos do Campeonato Espanhol precisem ser adiados. O duelo entre Osasuna e Real Madrid, por exemplo, depende das condições do gramado. Até o momento, a partida marcada para às 17h (de Brasília) está confirmada.

Caso entre em campo, a equipe de Zinedine Zidane terá a chance de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Os Merengues estão no segundo lugar com 36 pontos, dois a menos que o Atlético de Madrid.