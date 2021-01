Neymar comemora gol de Soteldo em partida do Santos contra o Boca: “Vamos, meu Peixão”

Torcedor à distância, Neymar comemorou o gol de Soteldo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores, na Vila Belmiro. O Santos já vencia por 1 a 0 quando o atacante ampliou o marcador. Neymar se manifestou instantaneamente na rede social.

“Vamos, meu Peixão!”, gritou Neymar comemorando o segundo gol do Santos. O atacante do Paris Saint-Germain já havia declarado torcida para a ex-equipe durante o dia do jogo.

O Peixe abriu o placar com Diego Pituca! Soteldo ampliou e Lucas Braga fechou a conta para colocar a equipe da Vila na final da LIbertadores.

Neymar foi campeão mais cedo jogando pelo PSG. A equipe de Paris venceu o Olympique de Marselha por 2 a 1 pela Supercopa Francesa.