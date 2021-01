Neymar cumpre promessa e diz que pagará aposta a Gabriel Jesus após vice do Santos

A decisão da Conmebol Libertadores mexeu com a cabeça dos torcedores de Palmeiras e Santos. E até mesmo ex-jogadores dos clubes entraram no clima da final, vencida pelo Alviverde por 1 a 0, já nos acréscimos do 2º tempo, em pleno Maracanã, com gol de Breno Lopes.

Nas redes sociais, Neymar e Gabriel Jesus revelaram que apostaram um jantar antes da decisão deste fim de semana. Quem perdesse, além de aguentar as brincadeiras, teria que pagar a conta ao companheiro.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Após o apito final, dito e feito, Neymar, torcedor do Peixe, publicou uma imagem na sua conta oficial no Instagram, numa chamada de vídeo com Gabriel Jesus, assumindo que pagará a aposta. “Deu ele. Próximo jantar é meu”, escreveu o craque do PSG, em tom de brincadeira.

Neymar chegou à base do Santos em 2003, se tornou profissional seis anos depois e deixou sua marca no clube com as conquistas de três Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

O atacante foi vendido ao Barcelona em 2013 e está no Paris Saint-Germain desde 2017.

Já Gabriel Jesus, foi revelado pelo Alviverde em 2015 e por lá conquistou os títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, em 2015 e 2016, respectivamente, antes de rumar para o Manchester City.