Neymar elege seu ‘PSG dos sonhos’ com seis brasileiros no time

Em homenagem aos 50 anos de história do Paris Saint-Germain, completados no último mês de agosto, o clube promoveu uma ação para que jogadores escolhessem o “time dos sonhos” parisiense. E o brasileiro Neymar colocou alguns compatriotas em sua equipe.

Os atletas escolhidos para a lista do camisa 10 foram Buffon, Daniel Alves, Alex, David Luiz, Maxwell, Thiago Motta, Nenê, David Beckham, Ronaldinho, Ibrahimovic e Weah. Segundo o PSG, a gravação do material foi feita em junho de 2020. Por isso, Thiago Silva, que à época ainda estava no clube, ficou de fora.

– O Daniel Alves é um dos melhores laterais brasileiros que já existiu. Para mim, foi uma grande honra compartilhar tantos momentos com ele. O Ronaldinho é um mágico do futebol – disse Neymar.

Na última sexta-feira, o brasileiro fez grande partida contra o Montpellier, na vitória por 4 a 0, marcando um dos gols da partida. Na ocasião, o camisa 10 completou o centésimo jogo pelo clube. Neymar, no entanto, levou cartão amarelo e está suspenso para a partida com o Lorient, no próximo domingo.