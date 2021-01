Neymar entra para o time do ano da Uefa em votação popular; veja a seleção

A Uefa divulgou nesta quarta-feira (20) o time do ano em votação popular feita na internet. E Neymar foi um dos escolhidos entre os 11 melhores.

O astro do Paris Saint-Germain ficou com a vaga de atacante pelo lado esquerdo do campo. Ele formou um trio com Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

O time alemão foi o clube que mais teve atletas premiados: quatro, além de Thiago Alcântara, que atualmente está no Liverpool, mas comandou a equipe do Bayern na conquista da última Champions League.

O goleiro Manuel Neuer, os laterais Joshua Kimmich e Alphonso Davies e o atacante Lewandowski foram os representantes do atual campeão europeu.

Van Dijk, do Liverpool, Sergio Ramos, do Real Madrid, Kevin De Bruyne, do Manchester City, e Lionel Messi, do Barcelona, completaram a seleção.

Veja abaixo como ficou o time de melhores de 2020 pela Uefa em eleição popular:

Neuer; Kimmich, Sergio Ramos, Van Dijk e Davies; Thiago Alcântara, De Bruyne e Messi; Neymar, Lewandowski e Cristiano Ronaldo.

Neymar comemorando gol marcado pelo PSG contra o Olympique de Marselha pela Supercopa da França Getty Images

A seleção feminina também foi montada em voto popular. O time foi o seguinte:

Sarah Bouhaddi (Lyon); Lucy Bronze (Lyon/Manchester City), Kadeisha Buchanan (Lyon), Wendie Renard (Lyon) e Magdalena Eriksson (Chelsea); Kheira Hamraoui (Barcelona), Amandine Henry (Lyon) e Sara Gunnarsdóttir (Wolfsburg e Lyon); Van de Donk (Arsenal), Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea) e Delphine Cascarino (Lyon).