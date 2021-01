Neymar esclarece passado como torcedor do Palmeiras, explica paixão pelo Santos e garante: ‘Sou peixão… f***-se’

Horas depois de o Santos publicar o vídeo de apoio de Neymar na final da Conmebol Libertadores, o atacante do Paris Saint-Germain foi ao Twitter para esclarecer o que chamou de “mimimi”: quando criança, torcia pelo Palmeiras, mas hoje é fã do clube da Vila.

“Vamos de sinceridade. Galera do mimimi preocupado com meu vídeo enviado ao Santos, falando que eu era palmeirense. Eu ERA …. até eu ir pro Santos com 12 anos, depois daí me apaixonei pelo Santos e virei muito fã do robinho! Santos me deu a oportunidade deu estar onde estou, sempre serei grato! VAI PRA CIMA DELES SANTOOOOSSS Sou peixão… foda se (sic)”, escreveu.

Neymar chegou à base do Santos em 2003, se tornou profissional seis anos depois e deixou sua marca no clube com as conquistas de três Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

Ele foi vendido ao Barcelona em 2013 e está no PSG desde 2017.