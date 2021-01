Neymar faz 2, mas PSG leva virada do vice-lanterna nos acréscimos e perde a liderança do Francês

Com uma atuação coletiva apagada, o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Lorient neste domingo (31), dentro do Stade du Yves Allainmat. Concentrando suas poucas ações em Neymar, a equipe parisiense acabou superada por 3 a 2 com um gol nos instantes finais da partida, e se complica na Ligue1.

O time casa saiu na frente com Abergel, mas o PSG conseguiu a virada com dois gols anotados por Neymar em cobranças de pênaltis, ambos cometidos por Houboulang Mendes. O Lorient conseguiu a igualdade Yoane Wissa, e virou com Moffi aos 46 do segundo tempo.

O placar tirou a equipe de Mauricio Pochettino da liderança do Campeonato Francês. Com 45 pontos, o PSG estaciona na segunda colocação, atrás do Lyon, com 46. Ambos podem ser ultrapassados pelo Lille ainda joga neste domingo, já que o time pode assumir a posição caso vença o Dijon.

Já a equipe de Christophe Pélissier permanece ainda na 18ª posição, na zona de playoff contra o rebaixamento.

O jogo

Mesmo com a pressão do PSG desde os primeiros minutos do jogo em busca do primeiro gol, quem saiu na frente foi o Lorient.

Aos 36, Grbic levou a bola pela intermediária e foi travado por Danilo. A bola ficou viva, e sobrou entre a defesa parisiense para Abergel, que conseguiu arremate rápido, sem chances para Sergio Rico.

Com o placar adverso, o PSG aumentou a pressão. Já na reta final do primeiro tempo, o árbitro anotou falta de Houboulang Mendes em Neymar dentro da grande área. O próprio brasileiro foi para a cobrança, tirando do goleiro Mathieu Dreyer.

Neymar em lance entre Paris Saint-Germain e Lorient Getty Images

Precisando vencer para pressionar o Lyon na liderança, os parisienses voltam para a etapa complementar em busca do gol, e concentrando as ações em Neymar. Aos 9, o VAR entrou em cena para a revisão de um possível pênalti para o PSG após toque de mão na área do Lorient.

Após nova avalição, a arbitragem mandou ao lance seguir.

Dois minutos depois, o Paris Saint-Germain voltou a ter a bola na marca da cal após nova falta de Houboulang Mendes na grande área, dessa vez sobre Mauro Icardi.

Neymar converteu a cobrança, colocando os parisienses na frente do placar aos 13 do segundo tempo.

Enquanto tentava matar o jogo, o PSG acabou surpreendido pelos donos da casa. Aos 35 minutos, Yoane Wissa avançou pelo meio de defesa de parisiense e conseguiu superar o goleiro Rico, deixando tudo igual.

Aproveitando o baque dos líderes, o Lorient foi por mais no jogo. Aproveitando a defesa aberta do Paris Saint-Germain após a equipe desperdiças chance de gol, Moffi recebeu lançamento longo no ataque, avançou livre e bateu na saída do goleiro, dando números finais a partida.

E agora?

Após a derrpta deste fim de semana, o Paris Saint-Germain volta a campo apenas na próxima quarta-feira (03), novamente pela Ligue1, agora contra o Nîmes. Já a equipe do Lorient visitará o Rennes, dentro do Roazhon Park.

LORIENT 3 X 2 PARIS SAINT-GERMAIN

GOLS: Neymar (45′ e 58′) para o PSG; Laurent Abergel (36′) Yoane Wissa (80′) Terem Moffi (90’+1′) para o Lorient

LORIENT: Mathieu Dreyer; Houboulang Mendes (Delaplace), Andrew Gravillon, Julien Laporte, Jérémy Morel e Jerome Hergault; Armand Laurienté (Yoane Wissa), Thomas Monconduit (Trevor Chalobah), Laurent Abergel e Enzo Le Fée (Pierre-Yves Hamel); Adrian Grbic (Terem Moffi)

PSG: Sergio Rico; Alessandro Florenzi, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe e Layvin Kurzawa; Danilo Pereira, Leandro Paredes (Idrissa Gueye), Ángel Di María (Pablo Sarabia) e Neymar, Kylian Mbappé e Mauro Icardi