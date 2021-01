Neymar faz coro e também reclama de arbitragem em Santos x Boca na Libertadores

A arbitragem da partida entre Boca Juniors e Santos rendeu enorme repercussão, e no mundo inteiro. Depois de uma não-marcação polêmica de pênalti para o time brasileiro, Neymar se manifestou a respeito.

Em uma publicação irônica do perfil do Esporte Interativo no Instagram em que mostrava uma ‘proteção’ do VAR à equipe argentina, o atacante do PSG respondeu: “Coitado do meu peixão”.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A partida de quarta-feira na Bombonera, válida pela ida da semifinal da Conmebol Libertadores, acabou empatada em 0 a 0.

O polêmico lance ocorreu aos 29 minutos do segundo tempo, quando Marinho roubou a bola da zaga do Boca e foi derrubado pelo zagueiro Izquierdoz. O árbitro Roberto Tobar, porém, nada marcou, assim como o VAR.

Um erro claro, na opinião de Carlos Eugênio Simon, analista de arbitragem do FOX Sports, que considerou o lance como “pênalti claríssimo”.

Antes da partida, Neymar já havia demonstrado estar atento ao confronto, tanto que enviou um recado aos jogadores da equipe alvinegra.

O confronto de volta ocorrerá na Vila Belmiro na próxima quarta-feira.