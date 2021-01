Neymar fez chamada de vídeo com Jair Bolsonaro após marcar os pés na Calçada da Fama, diz site

O atacante Neymar, que cravou os pés na calçada da fama do Maracanã no último sábado, antes de retornar a Paris, fez uma chamada de vídeo com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, após a cerimonia. A informação é do site “O Dia”. Vestindo a camisa da Seleção Brasileira, o jogador esteve, inclusive, ao lado do senador Flávio Bolsonaro no evento.

A ligação de vídeo, segundo a reportagem, teve um clima descontraído. Jair Bolsonaro quis saber sobre os eventos de fim de ano do jogador e questionou se Neymar teve conquistas amorosas durante as comemorações de Réveillon.

Após fotos postadas em rede social, o jogador foi bastante criticado por aparecer ao lado de Flávio Bolsonaro e chegou a desativar os comentários no perfil.

– Muito feliz e orgulhoso de poder fazer da história do futebol e me juntar ao lado de tantos craques que deixaram seus pés marcados no Maracanã – escreveu o camisa 10 da Seleção Brasileira em mensagem no Instagram.

Neymar ao lado de Flávio Bolsonaro (Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar se junta a diversos craques do futebol mundial, como Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldo e Marta, que possuem seus pés cravados no mítico estádio brasileiro. Neste momento, o atleta tenta estar apto para o duelo diante do Saint-Étienne pelo Campeonato Francês nesta quarta-feira.