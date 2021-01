Neymar marca dois, mas PSG perde e se complica no Francês

O Paris Saint-Germain perdeu para o Lorient fora de casa por 3 a 2 em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Francês. O destaque da partida foi o brasileiro Neymar, que anotou os dois gols dos parisienses.

Neymar fez os dois gols do PSG na derrota

Aos 36 minutos de jogo, o meia Armand Lauriente acertou finalização no ângulo esquerdo para colocar os mandantes na frente. Na segunda etapa, com dois gols de pênalti, Neymar virou a partida para a equipe comandada por Mauricio Pochettino. No entanto, aos 35 minutos da segunda etapa, Yoane Wissa empatou novamente o jogo. No último minuto da partida, Moffi Teremas fez o tento que deu a vitória para o 19º colocado.

Com esse resultado, o PSG ficou com 45 pontos, um a menos que o Lyon, líder, e que ainda joga nessa rodada.

Confira outros resultados do Campeonato Francês neste domingo:

Nice 0 x 1 Saint-Etiene

Angers 3 x 1 Nimes Olympique

Stade Brestois 2 x 4 Metz

Strasbourg 0 x 1 Stade de Reims