Neymar marca, PSG goleia o Montpellier e abre vantagem na ponta do Francês

Nesta sexta-feira, inaugurando a 21ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain goleou o Montpellier por 4 a 0, em casa, e abriu vantagem na liderança do Campeonato Francês.

A primeira etapa foi de amplo domínio dos anfitriões, principalmente depois dos 18 minutos, quando o goleiro Omlin fez falta dura em Mbappé na entrada da área e foi expulso. A partir de então, a equipe do técnico Mauricio Pochettino enfileirou diversas chances reais de marcar.

Aos 25, Neymar encontrou grande passe para Icardi entre os zagueiros, mas o argentino finalizou para fora. Já aos 33, nada impediu que a bola entrasse. Di Maria recebeu pelo meio e acionou Mbappé, que tocou de cavadinha para abrir o placar no Parc des Princes. E a vantagem quase ficou maior no lance seguinte, em um forte arremate da entrada da área de Neymar, porém Bertaud executou boa defesa.

Na etapa complementar, no entanto, o gol do camisa 10 enfim saiu. Aos 14, Mbappé fez jogada individual pela direita e tocou na medida para o brasileiro completar para o fundo da rede. Daí em diante, o Montpellier não teve mais forças para segurar o poderoso ataque rival. Dois minutos depois, a defesa dos visitantes falhou e Icardi não perdoou. O centroavante ajeitou e encheu o pé para anotar o terceiro.

No lance seguinte, saiu mais um. Neymar partiu em contra-ataque pelo meio, tocou para Icardi, que, dessa vez, foi solidário. O argentino rolou para o lado e apenas observou Mbappé mandar para o barbante. Aos 33, quase saiu o segundo do Neymar, mas o arremate do atacante passou tirando tinta da trave.

Com o triunfo, o líder PSG foi a 45 pontos, abrindo três em relação ao vice-líder Lille, que ainda joga nesta rodada, no domingo, às 13h (de Brasília), diante do Rennes, fora de casa. Já o Montpellier está em 11º, com 28.