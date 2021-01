Neymar não participa de treinamento e desfalca PSG na estreia de Pochettino

Neymar será desfalque na próxima partida do PSG. O atacante não participou da última sessão de treinamentos e ficará de fora da estreia do técnico Mauricio Pochettino pela equipe.

O brasileiro se recupera de um entorse no tornozelo direito sofrido no dia 13 de dezembro, na derrota contra o Lyon. Desde então, o Paris disputou três partidas sem o camisa 10, conquistando duas vitórias e um empate. Agora, o time francês fica na expectativa de o jogador retornar contra o Brest, neste sábado.

Esta será a primeira partida de Pochettino no comando do Paris Saint-Germain. O treinador foi oficializado no último sábado e chega para assumir o lugar de Thomas Tuchel, demitido no final de dezembro.

O próximo compromisso do PSG será contra o Saint-Étienne nesta quarta. A partida acontece fora de casa, às 17 horas (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Francês.