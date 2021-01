Neymar perde privilégios com técnico Mauricio Pochettino no PSG

Desde a chegada do técnico Mauricio Pochettino ao Paris Saint-Germain, Neymar, Mbappé e os demais atletas do elenco perderam alguns privilégios. O “L’Equipe” entrou em contato com fontes próximas do clube e revelou que a primeira grande mudança foram os treinamentos pela manhã, uma vez que na Era Tuchel só acontecia pela tarde devido a um pedido dos jogadores para que pudessem dormir.

Com um trabalho físico intenso e em um calendário enxuto, alguns atletas apresentam cansaço ao fim de cada trabalho, mas o argentino mira a evolução para a Champions League. Além da parte física, a tática também tem grande importância para o comandante e Neymar, que antes jogava somente no setor ofensivo, ganhou mais responsabilidades defensivas. O mesmo vale para Mbappé, que nos últimos tempos vinha treinando mais na academia do que no campo, segundo o jornal francês.

Pochettino tem sido exigente e gosta de ter o controle dos treinamentos em suas mãos e não deixar o dever somente ao seu staff técnico. Apesar do trabalho forte neste início, o argentino também conversa com os atletas para saber o que estão sentindo e a série de bons resultados dão ao comandante crédito com o plantel de que tudo está caminhando da maneira correta.