Neymar provoca e é chamado de “lixo” por Álvaro González

As provocações entre Neymar, craque do Paris Saint-Germain, e Álvaro González, zagueiro do Olympique de Marselha, tumultuaram as redes sociais nesta quarta-feira. Depois do brasileiro tirar sarro do adversário com quem se desentendeu no início da temporada, o espanhol rebateu com uma imagem dos dois na final da Supercopa da França, vencida pelo clube parisiense.

“Meus pais sempre me ensinaram a jogar o lixo fora. Vamos OM sempre”, respondeu o defensor no Twitter, junto de uma foto em que empurra a cabeça de Neymar.