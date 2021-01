Neymar provoca Gabriel Jesus antes da final da Libertadores: ‘Dia de ganhar um jantar’

Em preparação para a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos neste sábado, o atacante Neymar, torcedor do Santos, provocou o atacante Gabriel Jesus, torcedor do Palmeiras, no Twitter. O atacante do Manchester City respondeu o atacante do PSG em tom de brincadeira.

– Hoje é dia de ganhar um jantar pago pelo Gabriel Jesus – disse Neymar em seu Twitter. Gabriel Jesus respondeu à provocação do atacante na mesma moeda: “já se prepara aí pra pagar um jantar pra mim”.

Veja os tuítes originais de Neymar e Gabriel Jesus abaixo:

A final da Libertadores entre Palmeiras e Santos acontece nesse sábado, 30 de janeiro, às 17h, no Maracanã. A partida terá transmissão no SBT, na TV aberta, e no FOX Sports, no circuito fechado.