Neymar recebe homenagem do PSG depois de completar 100 jogos pelo clube

Neymar recebeu uma medalha especial do PSG nesta terça-feira por completar 100 jogos pelo clube francês. O craque atingiu a marca na goleada de 4 a 0 sobre o Montpellier, na última sexta.

Em 100 partidas, o brasileiro fez 81 gols e deu 42 assistências, ou seja, participou diretamente de 123 tentos da equipe no período.

O camisa 10 é o oitavo jogador do elenco atual do PSG a chegar no número. Verratti (333), Marquinhos (302), Di María (243), Kimpembe (158), Draxler (151), Mbappé (147) e Kurzawa (140) também atingiram o feito.