Neymar sobre torcida na final da Libertadores: ‘Eu era palmeirense até ir pro Santos com 12 anos’

O atacante Neymar fez um vídeo apoiando o Santos em preparação para a final da Libertadores contra o Palmeiras. Internautas, contudo, questionaram se o jogador não estaria torcendo para o Palmeiras, time de infância do atacante. Em resposta, Neymar fez duas postagens reafirmando que é torcedor do Peixe.

– Vamos de sinceridade. Galera do mimimi preocupado com meu vídeo enviado ao Santos, falando que eu era palmeirense – disse o jogador na primeira postagem. Em seguida, Neymar completou: “Eu era… até eu ir pro Santos com 12 anos, daí me apaixonei pelo Santos e virei muito fã do Robinho”.

Veja abaixo o vídeo de Neymar e suas postagens originais:

Vamos de sinceridade. Galera do mimimi preocupado com meu vídeo enviado ao Santos, falando que eu era palmeirense. — Neymar Jr (@neymarjr) January 28, 2021

Eu ERA …. até eu ir pro Santos com 12 anos, depois daí me apaixonei pelo Santos e virei muito fã do robinho!

Santos me deu a oportunidade deu estar onde estou, sempre serei grato!

VAI PRA CIMA DELES SANTOOOOSSS

Sou peixão… foda se 🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) January 28, 2021

A final da Libertadores entre Palmeiras e Santos acontece neste sábado, 30 de janeiro, às 17h.