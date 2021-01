Neymar tira molde dos pés para entrar na calçada da fama do Maracanã

Antes de retornar à França e se reapresentar ao Paris Saint-Germain, Neymar deixou a marca de seus pés em um molde que entrará na calçada da fama do Maracanã.

Por meio de suas redes sociais, o atleta publicou imagens e celebrou a nova conquista de sua carreira.

“Muito feliz e orgulhoso de poder fazer da história do futebol e me juntar ao lado de tantos craques que deixaram seus pés marcados no Maracanã”, disse.

A calçada da fama do Maracanã conta com mais de 100 personalidades do futebol mundial. Agora, os pés de Neymar estarão ao lado dos de nomes como Pelé, Zico, Garrincha, Marta e Ronaldinho Gaúcho.