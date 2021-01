Neymar volta de lesão com gol, PSG vence o Olympique de Marselha e conquista a Supercopa da França

Mais um título para o Paris Saint-Germain. Nesta quarta-feira, o time da capital francesa enfrentou o Olympique de Marselha na cidade de Lens pela Supercopa da França e venceu por 2 a 1 para ficar com o troféu. Icardi e Neymar fizeram para os parisienses, enquanto Payet descontou.

+ Veja a tabela da Ligue 1

PSG MELHOR

O time de Mauricio Pochettino foi melhor na etapa inicial e criou as melhores chances. Mbappé chegou a marca após lançamento de Marquinhos, mas estava impedido. Icardi aproveitou cruzamento, cabeceou, viu Mandanda fazer boa defesa, mas o próprio argentino completou no rebote. Ainda deu tempo do camisa 9 acertar a trave em chute forte.

NEYMAR EM CAMPO

Exatamente um mês após sofrer dura lesão no tornozelo esquerdo, o brasileiro Neymar voltou a entrar em campo. O camisa 10 começou a partida no banco e entrou no segundo tempo. Em seus primeiros toques na bola, o atacante foi para cima de Álvaro González, a quem acusou de racismo em setembro, e o espanhol entrou duro, fazendo três faltas e recebendo um amarelo.

Momento em que González fez falta em Neymar que gerou amarelo (Foto: DENIS CHARLET / AFP)

ELE MARCA

Não podia faltar o do craque. No fim do jogo, Icardi recebeu passe dentro da área, tentou driblar o goleiro, mas foi derrubado. O juiz marcou o pênalti com o auxílio do VAR, e Neymar bateu com categoria para fazer o gol. Ainda deu tempo de Payet descontar, mas não foi o suficiente.

+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021

SEQUÊNCIA

​O PSG volta a campo no sábado, quando enfrenta o Angers, fora de casa, pelo Campeonato Francês. O Olympique de Marselha, por sua vez, tem compromisso com o Nîmes, no mesmo dia, em casa.