Nicole de Flor do Caribe, atriz revela que foi rejeitada três vezes no balé do Faustão · .

Intérprete de Nicole em Flor do Caribe, Cinnara Leal fez um longo percurso para trabalhar na Globo. Antes de ser escalada para viver a dançarina da trama de Walther Negrão, a artista fez três testes para entrar no balé do Domingão do Faustão. Porém, as tentativas não deram certo, e a atriz encontrou uma nova paixão para se especializar: a atuação.

“A primeira vez que entrei nos Estúdios Globo não foi como atriz, foi fazendo teste para o Balé do Faustão. Aliás, fiz três e não passei”, revelou ela.

“Depois me apaixonei pelo teatro e para pagar minha faculdade de teatro, trabalhei distribuindo panfletos em eventos. Uma vez fui trabalhar com um buffet. Voltei aos Estúdios para servir café em um evento de aniversário da emissora”, explicou a atriz, em entrevista enviada pela Globo à imprensa.

Mas o que Cinnara Leal não previu é que sua próxima visita ao local foi o pontapé inicial para sua participação em Flor do Caribe. A atriz voltou à Globo para se inscrever no cadastro de atores e, assim, foi possível entrar no elenco da trama.

“Estar ali em Flor do Caribe ao lado de atores que admiro, que sou fã, dando vida a uma personagem bailarina, era a vida dando voltas e mostrando o poder de não desistir de um sonho que alimenta outros e ali tornava realidade”, comentou ela.

Racismo na trama

Além de abrilhantar a tela como a coreógrafa do bar Flor do Caribe e ter sido parceira de Guiomar (Cláudia Netto), Cinnara Leal também participou de cenas difíceis: o momento em que ela sofre racismo de Dionísio (Sérgio Mamberti). Para a atriz, a maneira como a personagem reagiu serve como reflexão.

“É um momento em que ela diz uma frase da Nina Simone [1933-2003], absolutamente necessária, que precisamos deixar viva dentro de nós: Você tem que aprender a levantar-se da mesa quando o amor não estiver mais sendo servido”, disse.

Até hoje, Cinnara Leal se lembra das recomendações da direção para gravar a sequência: “Foi uma cena muito difícil e delicada. Sofremos na pele as consequências do racismo estrutural até hoje. Eu e o diretor Leo Nogueira conversamos e ensaiamos muito porque sabíamos da importância da cena”.

