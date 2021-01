Nicole esfrega racismo na cara de Dionísio e faz vilão babar de raiva · .

Cansada dos olhares de reprovação e das palavras provocativas, Nicole (Cinara Leal) dará um basta ao bullying de Dionísio (Sérgio Mamberti) em Flor do Caribe. A dançarina se recusará a ser ofendida pelo milionário racista calada. Em um ato de coragem, ela jogará suco na cara do vilão nazista. O idoso babará de raiva com a ousadia da moça na novela das seis da Globo.

Nicole sentará à mesa para tomar café da manhã, no mesmo momento que Dionísio. A moça será educada e desejará bom dia ao milionário, mas ele a ignorará. Ao vê-la agir naturalmente, enquanto se serve, o senhor não se controlará e a provocará.

“Escuta aqui, minha filha. Será que você podia me fazer um favor, mocinha? Esperar eu terminar de tomar o meu café, para aí então eu liberar a mesa para você se servir?”, ordenará o idoso.

Nicole olhará para ele indignada. “Se a sua patroa não soube adestrá-la como devia, eu não sou obrigado a aturar esse tipo de liberalidade aqui dentro da minha casa”, esbravejará o avô de Alberto (Igor Rickli).

“Eu ouvi bem? O senhor disse me adestrar? Olha aqui, seu Dionísio, faz tempo que eu faço de fala que eu não vejo os seus olhares de canto de olho”, começará ela a falar, sendo interrompida pelo vilão nazista.

“Olhares? Que olhares mucamba?”, rebaterá o senhor. “O que essa neguinha pensa que é pra ficar andando pela minha casa, sentando na minha mesa, não é isso?”, perguntará a secretária de Guiomar (Claudia Netto) sobre os pensamentos preconceituosos que imagina que ele tenha.

Sérgio Mamberti em cena de Flor do Caribe

“Se você é tão perspicaz assim, o que é que continua fazendo aqui, sentada na minha mesa?”, questionará o personagem de Sérgio Mamberti. “Ah, o senhor confirma? Não bastasse me chamar de animal, o senhor confirma que, na sua opinião, o fato de eu ser negra não me dá o direito de andar por essa sala, de comer da sua comida?”, debaterá Nicole.

Sem papas na língua e certo de que tem razão, o homem continuará com suas ofensas. “Se eu tivesse gosto de compartilhar da companhia dos seus iguais, a essa altura eu já estaria há tempos morando em uma aldeia perdida lá nos confins da selva africana”, soltará Dionísio.

Extremamente ofendida e humilhada com as palavras do homem, Nicole pegará seu copo de suco e despejará na cara do senhor. “Eu é que não queria ser da mesma espécie que o senhor!”, responderá a jovem.

Dionísio ficará cheio de raiva com a atitude de Nicole e perguntará como ela se atreve, quase a ofendendo novamente. “Sua neguinha, fala! Vomita! Vomita esse teu discurso racista que eu vou ter o maior prazer em te colocar na cadeia”, ameaçará a secretária.

“Fora daqui! Fora da minha casa!”, berrará ele. “Não precisa falar duas vezes não. Eu é que não fico aqui nem mais um minuto! Mas sabe por quê? Porque eu tenho orgulho da minha cor e respeito por mim mesma”, afirmará Nicole antes de sair e deixar o homem babando de raiva por sua ousadia.

