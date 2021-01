Arthur Aguiar afirmou que deixou o elenco de Gênesis, folhetim bíblico que estreia no próximo dia 19, de forma amigável e respeitosa. O ator publicou um desabafo nas redes sociais na tarde desta sexta (8) para desmentir os rumores de que deu trabalho para a produção da Record. O galã recuperou uma série de stories no Instagram para provar que não se negou a cortar os cabelos ou barba para interpretar José do Egito no folhetim.

O artista classificou como “mentira” a informação de que não vinha cumprindo os horários, dificultando as provas de figurino ou desobedecendo às exigências da emissora. “Nunca houve uma discussão ou um bate boca. Graças a Deus, eu tenho bastante edução e jamais faria uma cena dessas nem se tivesse apenas eu e uma pessoa [no camarim]. Muito menos em público”, frisou o artista.

“Em segundo lugar, as pessoas que trabalham na emissora são educadas e jamais falariam aquilo tudo. E em terceiro, ninguém é insubstituível. E eu sei que não sou”, complementou o ex-marido de Mayra Cardi.

Ele ainda exibiu mensagens trocadas com a equipe do folhetim de Camilo Pellegrini que lhe recomendavam deixar o cabelo crescer, já que só precisaram raspar a cabeça para a segunda etapa de gravações.

“Eu não cortaria o cabelo porque José começa como hebreu e só rasparia quando fosse para o Egito. Inclusive, gravei stories vários dias dizendo que deixei o cabelo crescer por causa da novela. Não faria sentido eu não querer cortar”, explicou.

Em seguida, Aguiar mostrou imagens com a barba feita logo após os primeiros testes de caracterização em que também usou uma prótese para testar o visual completamente careca. Ele também ressaltou que não chegou a gravar as cenas como José, já que se trata de uma das últimas fase da novela –que conta com sete etapas e mais de 200 atores.

“Como seria possível eu chegar atrasado e sem o texto decorado se ainda estava em fase de caracterização? Outra coisa também, eu sempre cumpri os meus compromissos. Se estou mentindo, que a Record se posicione e afirme em que momento eu não fui trabalhar”, desafiou.

Ele assumiu que a emissora decidiu romper o vínculo com o pagamento integral da multa rescisória. “O motivo foi muito por insatisfação da minha parte por questão de organização, da qual eu tenho como provar. Não vou entrar nesse mérito, não vou entrar em conflito com a emissora. Eles optaram por um direito deles”, argumentou.

Ao ., a Record confirmou que Arthur Aguiar será substituído por Juliano Laham. “Já colocaram outra pessoa em meu lugar, que é um excelente ator. Espero que a novela seja maravilhosa. Continuo tendo carinho pela emissora, até pela nossa história lá atrás”, arrematou Arthur.

