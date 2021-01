Ninja Theory deixa Bleeding Edge de lado para focar em Hellblade 2

A Ninja Theory, estúdio desenvolvedor de Bleeding Edge, não lançará novos conteúdos para o multiplayer com o objetivo de concentrar todos os seus esforços em novos projetos, incluindo o jogo Senua’s Saga: Hellblade II.

O anúncio foi feito através da conta oficial do jogo online e fala que não haverá mais atualizações para o game, mas que ele continuará disponível para Xbox e PC.

With the studio now focusing on our new projects (Senua’s Saga, Project Mara & The Insight Project) we have decided that there will be no further content updates for Bleeding Edge. The game is still playable on Xbox and PC. Thank you to the fans & keep teaming up & causing chaos!

— Bleeding Edge (@BleedingEdgeNT) January 28, 2021