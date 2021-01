Nintendo 3DS e Wii U perdem suporte à Netflix em junho

Em um comunicado publicado na página de suporte do aplicativo da Netflix para Wii U, a Nintendo revelou que o serviço deixará de funcionar no console e também no Nintendo 3DS em junho deste ano.

aFonte: Nintendo/Reprodução

“Desde 31 de dezembro de 2020, o aplicativo da Netflix não está mais disponível para download no eShop do Wii U e do Nintendo 3DS. Nesse período, usuários já registrados vão poder baixá-lo novamente, e o serviço vai continuar ativo para estes até 30 de junho. Agradecemos a todos que usufruíram da Netflix nessas plataformas nos últimos anos”, diz o comunicado.

Vale mencionar ainda que, até o momento, não há nenhum sinal de lançamento do aplicativo para Switch.