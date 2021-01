Nintendo 3DS superou Xbox em vendas no Japão em 2020

Não há dúvidas de que a Nintendo é bastante popular no Japão, e uma prova disso é o fato de que, olhando o acumulado ao longo de 2020, o Nintendo 3DS ficou à frente de diversos concorrentes, incluindo nessa lista a família Xbox.

Segundo dados divulgados pela revista Famitsu, todos os modelos do portátil somados venderam 62.761 no ano anterior (chegando à marca de 24.558.908 unidades comercializadas desde que o Nintendo 3DS foi lançado). No caso da família Xbox, foram adquiridas 31.424 unidades dos novos modelos X/S e 3.585 do One em 2020, e no total o console da Microsoft teve 114.831 unidades comercializadas.

Mesmo com esses números, o portátil da Nintendo ainda ficou bem atrás do PlayStation 5, que vendeu 255.150 unidades no Japão.