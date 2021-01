Nintendo 64 ganha a sua menor versão portátil produzida por um fã

Muito do sucesso do Nintendo Switch se deve ao fato do console híbrido ser capaz de levar para qualquer lugar os títulos que você joga nos consoles de mesa. Já imaginou como seria se o Nintendo 64 também pudesse ser jogado até mesmo longe de casa?

O Youtuber GmanModz construiu um mod muito criativo e preparou uma versão portátil do bom e velho N64, com direito até a um encaixe para cartuchos compatível com toda a biblioteca do console. Confira o seu trabalho no vídeo a seguir:

Obviamente esse console não é algo simples de reproduzir por conta própria, já que o processo todo de montagem envolve ter boas noções de eletrônicos e ferramentas de solda, mas ao menos o vídeo já dá um gostinho de como seria tê-lo em mãos, rodando jogões como Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Star Wars: Shadows of the Empire!

E você, gostaria de ter um desses na sua casa? Quanto pagaria por esse console modificado e quais são os seus jogos favoritos da geração 64 bits? Conte para a gente nos comentários a seguir!