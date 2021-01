Nintendo enfrenta outro processo por problemas no Joy-Con

A Nintendo enfrentará mais um processo por conta de problemas nos Joy-Cons, controles do Nintendo Switch. O escritório de advocacia Lambert Avocat entrou com uma ação no tribunal de Montreal, no Canadá, para que a empresa indenize todos os clientes de Quebec que compraram o console desde agosto de 2017.

Tudo começou quando um cliente afirmou que enviou para a assistência técnica da empresa os seus joysticks depois de 11 meses de uso. Entretanto, dois meses depois o problema voltou a aparecer. Segundo o escritório, a Nintendo deveria alertar aos seus consumidores a possibilidade do “drifting” ocorrer nos Joy-Cons do Switch.

Nintendo enfrenta outro processo por problemas nos Joy-ConsFonte: Nintendo

E além do Canadá, a Nintendo já está sendo processada pelo mesmo problema em outras regiões, como nos EUA e na Europa. O próprio presidente da empresa, Shuntaro Furukawa, reconheceu o problema e pediu desculpas pela falha.

O “drifting” é um problema em que os analógicos dos joystick começam a fazer movimentos involuntário, como mexer a câmera ou movimentar um personagem sem que o usuário faça qualquer manuseio das alavancas. No ano passado, a Deal4b, empresa autorizada pela Nintendo a fazer os reparos no Brasil, chegou a receber em média 500 pedidos por dia.