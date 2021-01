Nintendo recusou projeto Kanye West, revela o ex-presidente Reggie

O antigo presidente da Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, continua ativo em sua aposentadoria, especialmente com a participação frequente em seu podcast Talking Games With Reggie & Howard. Esse projeto conta com conversas entre pessoas ligadas à indústria de jogos como uma maneira de arrecadar fundos para a New York Videogame Critics Circle, uma organização sem fins lucrativos

Durante os episódios desse podcast, é comum ouvir história inéditas de Reggie sobre a época que ele trabalhava com a Nintendo. A mais recente que ele contou envolve um encontro nada convencional com Kanye West. Segundo Fils-Aime, o músico apareceu no estande da Nintendo há muitos anos durante uma E3, onde acabou passando um tempo com Shigeru Miyamoto e depois pediu por uma reunião com o próprio Reggie.

Os dois se encontraram em um dos escritórios de West na Califórnia, onde revelou para Reggie que estava pensando em experimentar com conteúdo de jogos e queria trabalhar com a Nintendo. Como a empresa já estava com muitos projetos em desenvolvimento, Reggie teve que encontrar uma maneira educada de recusar a parceria.

Ele chegou a mencionar que a Nintendo sempre exige muito de seus parceiros e que West provavelmente não ia querer esse tipo de exigência durante a realização do projeto em conjunto. Para a supresa de Reggie, o músico respondeu que era exatamente por isso que ele queria trabalhar com a Nintendo, para ter esse nível de qualidade em seu jogo.

Embora a ideia nunca tenha saído do papel, o antigo chefe da Nintendo admite que dava para ver que Kanye West parecia muito apaixonado pelo assunto. Quem sabe não vemos algum indício desse tal jogo algum dia.