Nintendo tira do ar 379 jogos feitos por fãs através de DMCA

A Nintendo é conhecida por ter uma das políticas mais duras de proteção a seus direitos autorais em toda a indústria dos videogames, chegando ao ponto de mandar que seus fãs parem de produzir jogos inspirados em suas propriedades intelectuais com frequência.

No fim do ano passado, a Big N atacou novamente e acionou a justiça contra nada menos que 379 projetos feitos por fãs através de um DMCA (Digital Millenium Copyright Act) enviado ao site Game Jolt!

Como divulgado pelo próprio CEO do site, Yaprak DeCarmine, o DMCA dizia que “parte do material postado em gamejolt.com fere os direitos autorais da Nintendo. Pedimos que você desative o acesso público a certas páginas baseado nas informações a seguir.”

“As páginas aqui listadas incluem imagens de personagens de videogames da Nintendo usados para gerar lucros com anúncios no site, mostrados enquanto os visitantes esperam os seus jogos carregarem.”

O criador do jogo não oficial Five Nights at Yoshi’s disse entender a Nintendo, e reenviou o seu jogo para a internet, desta vez sem qualquer anúncio ativo. “Depois de ver a situação, acredito que o fato de que havia anúncios no jogo foi a razão de terem removido meu projeto ao lado de tantos outros.”

E você, o que acha dessas medidas para remoção de games feitos por fãs? Concorda ou discorda da Nintendo? Comente a seguir!