No Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians disputam Derby adiado pelo Brasileiro

A primeira edição do principal clássico do futebol paulista em 2021 será disputada a partir das 19 horas (de Brasília) desta segunda-feira. No Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians entrarão em campo para jogar partida válida ainda pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Palmeiras, finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, o desgaste físico na temporada marcada pela pandemia de covid-19 é um dos maiores obstáculos. Apesar da maratona, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira não abre mão do Campeonato Brasileiro.

“Nossa política é que o Palmeiras tem a obrigação de entrar em todos os jogos para ganhar. E nossa obrigação é escolher os (jogadores) que estão em melhores condições”, disse o auxiliar João Martins. “(A maratona) é sinal de que estamos em todas e podem certeza que vamos lutar até o fim por todas”, completou.

O zagueiro paraguaio Gustavo Gomez, lesionado, e o lateral direito Marcos Rocha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos para o clássico. O meio-campista Patrick de Paula e o atacante Gabriel Veron, com problemas físicos, também devem seguir fora.

Por outro lado, o meio-campista Gabriel Menino volta a ficar à disposição de Abel Ferreira após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Grêmio. O também volante Danilo, vetado por entorse no tornozelo na última rodada, é mais um que deve atuar.

Enquanto palmeirenses sonham com títulos, o Corinthians segue focado em sua retomada na temporada, que pode ser premiada ao fim do Brasileirão com uma vaga direta à Libertadores.

O Timão sustenta uma invencibilidade de sete partidas, vem também embalado por quatro vitórias consecutivas e aposta no trabalho de Vagner Mancini, principal responsável pela virada da fase alvinegra.

“Acho que chegam iguais, porque os dois vivem boa fase. Palmeiras está na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores, vem bem na temporada. O Corinthians se recuperou na temporada. É um Derby, rivalidade, e do nosso lado vamos tentar fazer um grande jogo e ser merecedor do que queremos”, avisou o técnico, que viverá seu primeiro clássico contra o Verdão.

No Allianz, o Corinthians só não terá Otero, que se recupera de covid-19, e Piton, que teve de operar uma hérnia na virilha. Ramiro, que cumpriu suspensão na na última rodada, está à disposição. Talvez, essa seja a única dúvida de Mancini: colocar ou não Ramiro no time depois da equipe golear o Fluminense por 5 a 0.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

Data: 18 de janeiro de 2021, segunda-feira

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Auxiliares: Leirson Peng Martins e Andre da Silva Bitencourt (Ambos RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Alan Empereur e Matias Viña; Danilo, Gabriel Menino e Zé Rafael (Raphael Veiga); Gustavo Scarpa, Rony e Luiz Adriano

Técnico: Abel Ferreira

CORINTHANS: Cássio: Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo (Ramiro); Gustavo Mosquito, Cazares, Mateus Vital; Jô

Técnico: Vagner Mancini