No Altas Horas, Latino comete gafe e chama Babu de Tim Maia brasileiro · .

Latino cometeu uma gafe no Altas Horas deste sábado (23). Serginho Groisman perguntou ao cantor para quem ele torceu no Big Brother Brasil 20, e o intérprete de Festa no Apê respondeu que queria que Thelma Assis ou Babu Santana, o “Tim Maia brasileiro” ganhassem o reality.

“Big Brother é um vício, né? Se tu começar a assistir, tu não consegue parar. E você começa a perder os compromissos, atrasar tudo. Eu deixo sempre pra assistir quando tá faltando um mês pra terminar. Faço uma análise e vou apostando naquelas pessoas com quem eu me simpatizei”, começou o cantor.

“Me simpatizei com ela [Thelma Assis] e me simpatizei com esse moço aqui [Babu Santana], nosso Tim Maia brasileiro. E aí, eu fiquei na expectativa de que os dois poderiam ganhar, mas é viciante”, completou.

O ex-brother interpretou o Tim Maia em uma cinebiografia em 2014. Tanto Babu quanto Tim Maia são indiscutivelmente brasileiros, cariocas, o que fez com que a expressão “Tim Maia brasileiro” não fizesse sentido neste caso.

A fala de Latino rapidamente se espalhou nas redes sociais e, na madrugada deste domingo (24), o nome dele esteve nos trending topics do Twitter. Apesar do erro cometido pelo artista, ele não foi corrigido, e o deslize passou sem ser notado no programa.

“Fim da noite de sábado. Uma nota incrível do governo brasileiro. E Latino dizendo que Babu é o ‘Tim Maia Brasileiro’. Eu preciso ir dormir”, comentou a jornalista da Globonews Cecília Flesch, na rede social.

Já o usuário Macci Mundi foi mais compreensivo com o equívoco do cantor e fez piada da situação: “Eu entendo o Latino, Tim Maia era tão foda que nem parecia brasileiro. Esse é o raciocínio”, postou ele.

O cantor ainda se justificou na rede social dizendo que usou uma licença poética, já explicada pelo blogueiro Chico Barney. Confira:

Altas horas de número mil

Para comemorar o começo do Big Brother Brasil 21 na segunda (25), o programa de Serginho Groisman fez um esquenta do reality show neste sábado (23).

Entre seus convidados, estavam as ganhadoras do BBB18 e BBB20, Gleice Damasceno e Thelma Assis, e os ex-participantes Marcela Mc Gowan, Babu Santana, Gizelly Bicalho, Kaysar Dadour, Patrícia Leitte, Mahmoud Baydoun, Breno Simões e Paula Amorim.

A atração musical ficou por conta do cantor Latino. Além de ter cometido a gafe, o artista apresentou sua nova música, Deu Vontade.

Confira como foi o momento que viralizou nas redes: