No Bola da Vez, Gilmar Rinaldi relata ‘relação difícil’ com Neymar na seleção: ‘Coisas não estavam andando’

Gilmar Rinaldi é o primeiro convidado de 2021 no Bola da Vez. Coordenador da seleção brasileira entre 2014 e 2016, ele lembrou e relatou uma convivência difícil com o principal astro do Brasil: Neymar. O programa que vai ao ar às 22h (de Brasília) deste sábado, na ESPN Brasil e no ESPN App.

“Muitas reuniões, muitas dificuldades, agendamentos, porque as coisas não estavam andando mesmo. Temos pensamentos bem diferentes em uma série de coisas. Você ser o craque, ser a referência, muitas vezes você também tem que dar exemplo ou pelo menos chegar próximo disso. Não adianta ficar enrolando, nós tivemos dificuldades com ele, com a família. Eu cumpri minha função de diretor. Não é o que o Gilmar fez, fiz o que tinha a obrigação de fazer, de quem estava no cargo”, contou.

A passagem de Gilmar pelo cargo de coordenador coincidiu com a segunda ‘Era Dunga’ na seleção brasileira. No período, Neymar teve uma grande polêmica: na Copa América de 2015, foi expulso logo na segunda rodada, pegou quatro partidas de suspensão e não participou mais do torneio. O Brasil foi eliminado logo nas quartas de final pelo Paraguai e ele ainda teve que pagar dois jogos de gancho nas eliminatórias.

O período, porém, não foi lá muito bom no geral. Dunga acabou demitido após 26 jogos, com 18 vitórias, cinco empates e três derrotas.

Pesou muito a eliminação na Copa América Centenário de 2016, competição que Neymar não jogou. À época, o Barcelona o liberou para disputar apenas uma competição e a decisão foi de que ele participaria da Olimpíada, meses depois.

Dunga chegou a nomear Neymar como capitão da seleção para lhe dar mais responsabilidade em campo, até em uma tentativa de diminuir críticas pela forma como o astro jogava e era criticado. A expulsão na Copa América, porém, jogou a ideia por água abaixo.