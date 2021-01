No Bola da Vez, Lucas Silva diz que não vai colocar o Cruzeiro na Justiça por dívida com ele: ‘Gratidão pelo clube’

Revelado pelo Cruzeiro, por onde venceu duas edições do Brasileirão e mais duas da Copa do Brasil, Lucas Silva, que hoje defende o Grêmio, foi o Bola da Vez dessa semana e falou sobre a situação da Raposa.

Um dos destaques do grande time do começo da última década, o volante foi vendido ao Real Madrid em 2015, passou pelo Olympique de Marselha seis meses depois, e em 2017 voltou emprestado para seu clube de criação, onde ficou até 2019, ano do fatídico rebaixamento à Série B.

Lucas Silva comemorando vitória pelo Cruzeiro Getty Images

Entre as histórias com Cristiano Ronaldo e a expectativa para a final da Copa do Brasil, entre seu Grêmio e o Palmeiras, Lucas abriu o jogo sobre seu passado no Cruzeiro, admitindo que o clube lhe deve dinheiro, mas dizendo que não vai colocá-lo na Justiça.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Confesso que fico triste pelo momento que o Cruzeiro vem vivendo. Sim, também ficou uma pendência financeira que, pela gratidão que tenho pelo clube, em conversa com meu irmão que também atua na minha carreira como empresário e com o meu empresário também, que a gente não iria colocar na Justiça. A gente iria, pelo bom relacionamento que tenho com a diretoria, tentar algum acordo por fora para que não chegasse nisso. Não é da minha vontade colocar o clube na Justiça, até pelo momento que vive, toda hora tem algum jogador, toda hora tem alguma situação dessa que é ruim.”, disse no programa.

Lucas faz questão de exaltar o quão grato é ao Cruzeiro, clube que lhe abriu as portas do futebol.

“Como falei, tenho uma gratidão imensa pelo Cruzeiro, por ter sido revelado, por ter chegado na base do Cruzeiro com 13 anos, subido para o profissional com 19, bicampeão brasileiro, da Copa do Brasil. Acompanho o clube, tenho alguns amigos, o Sóbis, inclusive, o Fábio. Venho acompanhando e espero que o Cruzeiro volte para primeira divisão o mais rápido possível que é o seu lugar e brigando por títulos novamente.”, completou.