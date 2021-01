No Chelsea, Thiago Silva palpita sobre troca de técnico no PSG: ‘Previsível’

Mesmo fora do Paris Saint-Germain, o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, não deixou de comentar a demissão do técnico Thomas Tuchel na véspera de Natal. Para o brasileiro, a decisão da diretoria foi totalmente previsível.

“É difícil, mas era previsível que isso acontecesse. Agora não, mas estando por dentro, sabíamos que havia situações que precisavam ser mudadas”, disse ao RMC Sport.

“Na minha opinião, Leonardo fez sua escolha. Não sabemos se foi bom nem para Tuchel nem para a equipe. Mas depois da partida [o PSG goleou o Strasbourg por 4 a 0 antes do alemão ser demitido] essa mudança não era esperada neste momento”.

A demissão não surpreendeu, mas entristeceu Thiago Silva. Ele ainda é muito próximo de Tuchel e, em novembro passado, colocou o treinador entre os três que mais o marcaram na carreira.

A edição deste segunda-feira (4) do jornal “Le Parisien” lembra que a lista tem o italiano Carlo Ancelotti e o brasileiro Tite. “Os três entendem muito de futebol, mas se destacam no nível humano”, disse.

Thiago Silva ainda avaliou o argentino Mauricio Pochettino, treinador anunciado pelo PSG.

“Ele fez um bom trabalho no Tottenham, acho que ele vem muito motivado, 20 anos depois de jogar pelo PSG. Ele conhece um pouco o clube. Claro que mudou muito, mas ele sabe muito de futebol, vai trabalhar com jogadores de alto nível. Eu continuo apoiando o PSG.”