No Fla-Flu, Gabigol, Bruno Henrique e Pedro têm nova oportunidade para atuar juntos

Desde que Pedro foi contratado, a torcida do Flamengo ficou ansiosa para vê-lo ao lado de Bruno Henrique e Gabigol na equipe titular, que ainda conta com nomes de peso para servi-los no meio. Portanto, como escalar o trio junto? A dor de cabeça “boa”, hoje, pertence a Rogério Ceni, que voltará a ter a oportunidade de armar o time com os três atacantes nesta quarta-feira, no clássico diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, isso não foi possível pois Gabigol estava suspenso. O camisa 9 levou cartão vermelho no jogo retrasado, ainda no início do embate com o Bahia. Pedro tinha começado no banco e, por isso, só atuou com Bruno Henrique ao longo da memorável vitória por 4 a 3.

Ceni só conseguiu escalar o trio em ação simultaneamente uma única vez: na goleada sobre o Santos, por 4 a 1, no dia 13 de dezembro. Na ocasião, Pedro atuou como referência na área, centralizado, enquanto Bruno Henrique e Gabigol atuaram pelos flancos, com liberdade para flutuar.

– Bruno Henrique compõe bem com qualquer um dos dois. Acho que o Pedro é mais 9 que o Gabriel, joga mais centralizado na área. Precisa de um jogador mais à sua volta. Quando o Gabriel joga compõe melhor lado a lado com Bruno Henrique. Gabriel é jogador inteligente, sabe jogar pelo lado, Bruno Henrique é jogador que pode fazer lado esquerdo. Mas prefiro ele à frente, próximo ao gol, pela velocidade que ele imprime, mas também é bom jogador de lado de campo. Mas, então, há chances totais de Gabriel e Pedro jogarem juntos – salientou Ceni, logo após o jogo contra o Santos.

Responsáveis por 59 dos 109 gols do Flamengo em 2020, Gabigol, Bruno Henrique e Pedro jogaram juntos em nove jogos na temporada, ou cerca de 170 minutos. O três nunca iniciaram uma partida conjuntamente. A ver se Ceni promoverá uma escalação inédita no ataque ou se dará nova chance para o trio se entrosar entre si no decorrer do Fla-Flu.

Em tempo: o jogo contra Fluminense será realizado às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã, e válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

NÚMEROS DO TRIO NA TEMPORADA



Gabigol – 20 gols e 10 assistências (31 jogos)

Bruno Henrique – 18 gols e 9 assistências (42 jogos)

Pedro – 21 gols e 3 assistências (42 jogos)