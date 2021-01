No grupo de risco, apresentador Larry King é internado com Covid-19 · .

Larry King está internado com Covid-19, segundo informou a CNN norte-americana. Aos 87 anos, o apresentador de TV já está hospitalizado há mais de uma semana nos Estados Unidos e não pode receber visitas nem da família por causa dos protocolos de segurança para conter a disseminação do vírus. Além da idade avançada, ele também pertence ao grupo de risco por sofrer de diabetes tipo 2.

Ainda de acordo com o canal de notícias, no qual King comandou um programa de entrevistas durante mais de 25 anos, o apresentador está internado no Centro Médico Cedros Sinai, em Los Angeles, na Califórnia.

O astro já retirou um câncer de pulmão em 2017, mesma doença que matou sua filha, Chaia King, aos 51 anos em agosto do ano passado.

Um mês antes de perder Chaia, o apresentador já havia sofrido pela morte de seu filho mais velho, Andy King, vítima de um ataque cardíaco aos 65 anos. Larry ainda é pai de Chance e Cannon King, de 21 e 20 anos, respectivamente.

Nas redes sociais, famosos como o ator Miles Brown, o comentarista esportivo Keith Olbermann e a apresentadora Shaun Robinson desejaram melhoras ao veterano da TV norte-americana. Confira:

A report that @kingsthings has Covid-19 breaks my heart. It’s been easy to kid him but Larry is a loyal friend and his skill at, and knowledge of broadcasting, is limitless. He also treats every small kindness as if it’s the most generous act ever. Prayers.https://t.co/m3rp2HMDa9

— Keith Olbermann (@KeithOlbermann) January 2, 2021

Sending love, prayers and well wishes to Broadcast legend Larry King, praying for your swift recovery from Rona, and your return to the best of health.@kingsthings#LarryKing#warrior#getwellsoonpic.twitter.com/WSPJ8j4HJa

— SIEDAH GARRETT (@SIEDAHGARRETT) January 3, 2021

VERY SAD NEWS: MY OLD FRIEND @kingsthings HAS BEEN HOSPITALIZED W #COVID WHICH CAN BE VERY SCARY WHEN U R @ HIS AGE, & I KNOW HE NEEDS ALL OF R PRAYERS NOW! HES THE GREATEST INTERVIEWER OF ALL TIME, PLZ JOIN W MY ❤️& PRAY 4 HIM & HIS FAMILY! #LONGLIVETHEKING#LEGEND#STAYSTRONGhttps://t.co/gFltHs4cPv

— Corey Feldman (@Corey_Feldman) January 3, 2021