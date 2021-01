A conversa continua e Juliette confidencia para a youtuber: “O meu comportamento vai mudar porque eu estou entendendo as coisas ainda. Vou ficar mais calada, vou falar menos”. A advogada ainda faz um balanço sobre o dia anterior: “Ontem foi difícil, viu? Loucura”. Viih Tube questiona ao que a sister estava se referindo e ela responde: “As possibilidades do jogo né? Estou dizendo as partes do jogo. Foi muito rápido”.