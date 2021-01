No segundo dia, BBB21 fisga público que demorou dois meses para ver BBB20 · .

O BBB21começou na segunda-feira (25) em alta e já fisgou o público no segundo dia de exibição. Na terça (26), a chegada dos participantes imunizados na casa mais vigiada do Brasil obteve 28,2 pontos de audiência na Grande São Paulo. No BBB20, uma marca semelhante só foi registrada dois meses depois da estreia.

No ano passado, o programa apresentado por Tiago Leifert registrou entre 23 e 27,2 pontos nas sete primeiras semanas de confinamento. Só anotou 28,3 na oitava semana de exibição.

Já a edição deste ano, que conta com as participações de Fiuk, Carla Diaz, Projota e Karol Conká, marcou 27,4 na estreia, 2,5 pontos a mais do que na estreia de 2020.

Veja abaixo as audiências da terça-feira, 26 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,6 Bom Dia São Paulo 7,1 Bom Dia Brasil 8,0 Mais Você 6,9 Encontro com Fátima Bernardes 7,6 SP1 11,8 Globo Esporte 12,0 Jornal Hoje 11,6 Sessão da Tarde: Nanny McPhee e as Lições Mágicas 12,2 Laços de Família 18,9 Malhação 18,4 Flor do Caribe 21,8 SP2 24,3 Haja Coração 26,4 Jornal Nacional 26,8 A Força do Querer 30,2 Big Brother Brasil 21 28,2 Shippados 15,0 Jornal da Globo 9,5 Vai que Cola 7,9 Corujão 1: Ashby 5,0 Corujão 2: Natal em Conway 4,2 Hora 1 4,5 Média do dia (7h/0h): 6,9 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,2 Balanço Geral Manhã (rede) 1,5 Balanço Geral Manhã (local) 4,1 Fala Brasil 4,1 Hoje em Dia 4,7 JR 24H (Manhã) 4,7 Balanço Geral 7,6 Escrava Mãe 5,6 JR 24H (Tarde 1) 4,9 Cidade Alerta 7,1 JR 24H (Tarde 2) 6,2 Jornal da Record 9,3 Gênesis 15,4 Jesus 10,3 Cine Record Especial: Perigo Por Encomenda 5,5 JR 24H (Madrugada) 2,7 Fala Que Eu Te Escuto 0,8 Igreja Universal do Reino de Deus 0,1

Média do dia (7h/0h): 5,0 Primeiro Impacto 3,8 Bom Dia & Cia 4,8 Triturando 3,5 Casos de Família 4,4 Triunfo do Amor 5,7 Quando me Apaixono 6,5 SBT Brasil 5,4 Roda a Roda 6,7 Cupom Premiado Baú 6,9 Chiquititas 6,0 Programa do Ratinho 5,7 Cine Espetacular: Pânico no Lago, Projeto Anaconda 6,0 The Noite 2,9 Operação Mesquita 2,5 Triturando (reapresentação) 2,3 SBT Brasil (reapresentação) 2,1 Primeiro Impacto 2,8

Fonte: Emissoras