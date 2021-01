No talento de Aaron Rodgers, Green Bay Packers amassa Los Angeles Rams e se garante na final da NFC

O Green Bay Packers está a um passo do Super Bowl. Aaron Rodgers e companhia venceram o Los Angeles Rams, por 32 a 18, neste sábado (16), pelo Divisional Round da NFC. Rodgers teve boa atuação, com dois passes touchdowns, um TD corrido e 296 jardas. O jogo corrida dos mandantes também foi fundamental, explorando os poucos jogadores que a defensiva de LA colocava próximo à linha de scrimmage. Green Bay somou 188 jardas terrestres e dois touchdowns.

Agora, os Packers aguardam o vencedor de Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints, que se enfrentam na noite de domingo (17), no Superdome, em Nova Orleans.

O primeiro quarto passou voando! Apenas três drives foram concluídos na etapa inicial. O Los Angeles Rams começou com a posse de bola, mas não conseguiu converter o first down em três descidas e fez logo o punt. Green Bay, por sua vez, levou sua campanha até a porta da endzone rival. Os Rams subiram o muro e forçaram o field goal: 3 a 0. Os californianos então resolveram dar o troco e fazia campanha positiva, mas que se estagnou após a linha ofensiva cometer falta boba numa 4ª descida para polegadas, andando cinco jardas para trás. No novo cenário, Sean McVay optou pelo field goal e empatou a partida.

O segundo quarto, com Green Bay com a bola, foi onde o primeiro touchdown da partida aconteceu. Em uma chamada inteligente, Aaron Rodgers colocou Davante Adams em motion. Com marcação homem a homem, Jalen Ramsey teve dificuldade em navegar pela sua própria defesa e Adams recebeu a bola livre na endzone. O curioso nesta campanha é que os Packers teriam uma difícil conversão de 3ª descida, mas o trabalho foi facilitado após Aaron Donald se irritar com Elgton Jenkins e segurar a grade do capacete do adversário. Falta de 15 jardas nele e Aaron Rodgers agradeceu.

E aí foi o momento da defesa de Green Bay aparecer, com Za’Darius Smith sackando Jared Goff e forçando outro 3&out. O ataque dos Packers agradeceu e conduziu outra campanha bem-sucedida culminando em um touchdown. Desta vez, Aaron Rodgers ‘driblou’ um marcador, fingindo um passe, e entrou correndo na endzone: 16 a 3, com os Packers errando o ponto extra numa execução ruim dos times especiais. Os Rams, então, ligaram o moto turbo. Com uma campanha inteligente e rápida, Jared Goff conduziu o time ao seu primeiro touchdown e ainda deixou Green Bay com somente 29 segundos no relógio. O quarterback acertou o novato Van Jefferson na endzone para diminuir a vantagem: 16 a 10.

Mas Rodgers ri na cara do tempo e o desafia. Em dois passes, o quarterback já posicionou o time em condição de chutar um field goal. Apesar dos dois passes seguintes terem flertado com a interceptação, os Packers ampliaram o marcador num chute de Mason Crosby: 19 a 10 no final do primeiro tempo.

Etapa final

Os cabeças de queijo abriram o segundo tempo com o pé no acelerador. Na primeira jogada Aaron Jones achou um buraco na defesa dos Rams e levou a bola até o outro lado do campo, sendo parado apenas na linha de 15 jardas. E Aaron Jones seguiu carregando o ataque neste primeiro drive. Em três corridas seguidas, ele conseguiu o first down e o touchdown, ampliando a vantagem. Green Bay buscou a conversão de dois pontos, mas não obteve sucesso: 25 a 10.

​As defesas levaram a melhor nas duas campanhas seguintes. Então, foi a vez dos Rams deixarem a partida mais interessante. Cam Akers correu para touchdown pelo meio da defesa rival, quebrando os tackles que apareciam. Los Angeles foi para conversão de dois pontos e conseguiu, nesta engraçadinha jogada que você vê abaixo: 25 a 18.

O quarto período começou com a defesa de Los Angeles levando a melhor novamente, mas faltou o ataque dos Rams aproveitar o bom desempenho defensivo. Sean McVay abusou das chamadas de passe, enquanto havia tido sucesso na campanha anterior com o jogo corrido, e a defesa dos Packers soube defender bem. Com a bola em mãos novamente, Aaron Rodgers não perdoou e achou um passe longo, 58 jardas, para Allen Lazard ampliar a vantagem no marcador: 32 a 18. Em desespero, Los Angeles foi para o tudo ou nada, abusando das jogadas de passe, afinal, agora o relógio era inimigo. A defesa de Green Bay resolveu aparecer então. Primeiro, um tackle atrás da linha de scrimmage fez os Rams perderem quatro jardas. Na sequência, Preston Smith defendeu um passe na linha de scrimmage. Os californianos foram para o tudo ou nada, numa 4ª descida e tendo que conquistar 14 jardas. Resultado? Sack para Green Bay e Rodgers com a bola já no campo ofensivo. Após alguns conquistas de primeira descida, Rodgers ajoelhou na bola e garantiu o triunfo aos donos da casa.