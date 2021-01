No último lance, Avaí vence o Guarani e segue na luta pelo acesso à Série A

O Avaí recebeu o Guarani na noite deste sábado e saiu da Ressacada com um 2 a 1 heroico, pela Série B. Com o resultado, o time catarinense segue na briga pela última vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Alemão e Jonathan, no Avaí, e Júnior Todinho pelo Guarani.

No primeiro tempo, o Leão foi ao ataque e conseguiu sair na frente com um gol do zagueiro Alemão, de cabeça. Mesmo depois do primeiro tento, o time mandante continuou pressionando, mas não conseguiu ampliar.

Na segunda etapa, o Bugre foi à frente e pressionou durante boa parte do período. Em um dos avanços ofensivos, o Guarani marcou o primeiro gol com Júnior Todinho. Com a vaga na Série A ameaçada, o Leão precisou usar todas as forças que restavam. Em um dos últimos lances, Jonathan garantiu a vitória e renovou as esperanças dos torcedores do Avaí.

O final da partida ficou marcado por um princípio de confusão e duas expulsões, uma de cada lado. Walber pelos campineiros e Edilson no Leão.

Com o placar final, o Avaí chega a 55 pontos, 3 a menos que o Juventude, atual detentor da última vaga de acesso. A última partida dos catarinenses é contra o América-MG, candidato ao título. Só a vitória interessa ao Leão.