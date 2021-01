Alberto (Igor Rickli) entrará em desespero ao encontrar Ester (Grazi Massafera) de malas prontas para deixar a mansão dos Albuquerque em Flor do Caribe. Após suplicar por uma segunda chance, o neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) agarrará a jovem à força e, em troca, levará uma mordida que lhe arrancará sangue. “Nojento”, gritará a protagonista da novela das seis.

A filha de Samuel (Juca de Oliveira) deixará o “castelo nazista” para trás ao enfim conseguir a guarda de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) no folhetim de Walther Negrão. Ele sairá vitoriosa sobre o ex-marido na Justiça graças a um depoimento de Guiomar (Claudia Netto), assumindo que o filho tem problemas para controlar a própria raiva.

Após a derrota, o antagonista de Igor Rickli perderá a cabeça ao se deparar com a diretora da ONG arrumando os seus pertences para viver ao lado de Cassiano (Henri Castelli) nas cenas que serão exibidas no próximo dia 29.

“Está feliz? Porque eu imagino que você deva estar muito feliz. Nada te prende a essa casa, não é? Muito menos a mim agora que a Justiça te entregou a Laurinha de bandeja”, reclamará o playboy. “Não me culpe por você ter perdido os seus direitos como pai, porque você e mais ninguém tem culpa disso”, devolverá a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo).

Contrariado, o mauricinho vai dar mais um chilique na frente da ex-mulher. “Como é que você pode falar uma coisa dessas, sendo que tudo o que eu fiz desde que esse imbecil voltou do Caribe foi preservar a nossa família? Me fala como você é capaz de falar que a culpa é minha?”, gritará ele, em referência ao galã de Henri Castelli.

Ataque de pelanca

Completamente descontrolado, Alberto ainda cairá no choro e implorará para que Ester não o abandone de vez. “É melhor você se acalmar. A gente já falou sobre isso dezenas de vezes. Você sabe muito bem o que eu sinto pelo Cassiano. Por que você não fez a sua vida? Parte para outra? Me deixa viver a minha vida em paz. Tenta viver a sua vida em paz”, sugerirá a loira.

“Que vida você acha que eu vou ter quando você sair dessa casa? Como você acha que eu vou ficar bem sabendo que você está lá feliz com o Cassiano? Sabendo que ele vai criar a minha filha? Não, meu amor. Está errado isso. O seu lugar é aqui. Comigo. Você é minha mulher”, vociferará o salafrário.

Em seguida, ele agarrará a amiga de Taís (Débora Nascimento) à força para roubar um beijo, mas levará a pior. Ester morderá a boca do rapaz, que chegará a sangrar, para escapar do assédio. “Nojento”, berrará a protagonista de Grazi Massafera, que ainda correrá para bem longe do covil do vilão.

