Nome forte pro BBB21, Camila Loures se afasta do YouTube por projeto misterioso · .

Camila Loures avisou que irá se afastar do YouTube nas próximas semanas para um projeto misterioso. Nesta quinta-feira (14), os fãs da criadora de conteúdo entenderam o recado como um sinal de sua entrada no Big Brother Brasil 21. A influenciadora integra a lista de nomes fortes da internet cotados para a nova temporada do reality da Globo.

“Família, a partir do dia 18 agora, segunda-feira, vou baixar a frequência do canal. Em vez de dois vídeos por dia, vou começar a postar um vídeo por dia por alguns meses por causa de alguns projetos que, mais para frente, vocês vão entender”, afirmou Camila nos Stories do Instagram.

O recado viralizou no Twitter, e o nome de Camila entrou na lista dos assuntos mais comentados da rede social com as mensagens dos fãs. “Ai gente, a Camila Loures no BBB, esse é o meu momento”, comentou um usuário identificado como Gustavo.

Na rede social, os fãs também afirmam que a youtuber enfrentará as provas de resistência com tranquilidade, por causa dos conteúdos publicados no YouTube. Ela conquistou fama ao realizar desafios como passar 24 horas trancada com amigos no banheiro, segurar uma cobra pelo maior tempo possível, entre outros.

“A Camila Loures vai ganhar todas as provas de resistência”, afirmou uma usuária identificada como Maria. “Certeza que nas provas de resistência a Camila Loures não sai em menos de 24 horas”, opinou Ju Oliveira.

Outro indício da participação da youtuber no reality passou a circular no Instagram. Um usuário não identificado da rede social foi questionado se seria ou não administrador das redes sociais da criadora de conteúdo durante o confinamento. “Temos uma relação de carinho e admiração, não profissional. Amo a assessoria dela, e ela não poderia ter feito escolha melhor”, respondeu.

O BBB21 começa em 25 de janeiro e será a edição mais longa da história, com cem episódios e término previsto para 4 de maio. Os nomes do cantor Jão, das influenciadoras digitais Camilla de Lucas e Andressa Suita, e dos atores Fiuk e Carla Diaz também circulam como possíveis participantes.

Confira os tuítes:

camila loures no bbb vai ganhar todas as provas de resistência pic.twitter.com/cB9YaGYjNF

— nicolas (@parkingfs) January 14, 2021

nuuu vdd, ela postou um reels ontem em um lugar parecendo um hotel, e com a unha diferente da q ela estava esses dias pic.twitter.com/AcwZx3JfSW

— with love, vitória (@camsftluis_) January 14, 2021

A CAMILA LOURES TA NO BBB MANO AAAA

— ramøn. DE UNA VEZ (@itaintpayne) January 14, 2021

ai gente a Camila Loures no BBB, esse é o meu momento

— Guga (@__eugusttavo) January 14, 2021

gente a Camila Loures vai ganhar todas as provas de resistência

— maria (@arrobaMariah) January 14, 2021

certeza que nas provas de resistência a Camila loures não sai em menos de 24hrs pic.twitter.com/h47YNJPCnu

— jú👽 (@juoliveiiraa_) January 14, 2021