Nomes e características dos personagens da nova versão de Gossip Girl são revelados · .

Depois de divulgar as primeiras imagens do elenco principal do reboot de Gossip Girl, o HBO Max revelou os nomes e as características dos protagonistas da nova versão. A informação foi dada em uma sequência de fotos no perfil oficial do Instagram da série, que terá mais diversidade entre os atores —diferentemente da original.

Cerca de nove personagens irão compor o elenco regular da produção. São eles: Julien Calloway (Jordan Alexander), Zoya Lott (Whitney Peak), Max Wolfe (Thomas Doherty), Akeno “Aki” Menzes (Evan Mock), Otto “Obie” Bergmann (Eli Brown), Kate Keller (Tavi Gevinson), Audrey Hope (Emily Alin Lynd), Luna La (Zión Moreno) e Monet de Haan (Savannah Smith).

De acordo com as descrições publicadas no perfil, as palavras que mais descrevem cada um dos novos protagonistas são: Perspectiva (Zoya), Inocência (Akeno), Privilégio (Otto), Ambição (Kate), Graça (Audrey), Liberdade (Max), Estilo (Luna), Influência (Julien) e Poder (Monet).

Recentemente, Joshua Safran, criador da nova versão, negou que produção seja de fato um reboot. Para ele, a série é uma expansão da franquia.

“Better Call Saul não é um reboot. Os spin-offs de Power [2014-2020] não são reboots. Esta série fica em algum lugar entre esses dois”, explicou. “Mas eu estou apenas grato pelas pessoas estarem intrigadas o suficiente para escreverem sobre nós”, concluiu.

De acordo com a sinopse oficial, a trama se passará oito anos após o site Gossip Girl (A Garota do Blog, na versão brasileira) ser tirado do ar. Agora, uma nova geração de estudantes de escolas privadas de Nova York serão apresentados à versão do blog nas redes sociais. A série irá explorar como as mídias –e a cidade em si– mudaram durante esse tempo.

Josh Schwartz, criador da primeira Gossip Girl, está de volta à franquia como produtor executivo ao lado de Safran. Karena Evans diriga os dois primeiros episódios, de um total de dez encomendados para a primeira temporada. Uma data de estreia ainda não foi definida.

Confira abaixo as fotos com nomes e características dos novos protagonistas: