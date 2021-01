Noruega impõe novas restrições para combater terceira onda de coronavírus

Preparando para a terceira onda, a Noruega impõe novas restrições, para evitar uma grande propagação. Com o intuito de proteger a sua população também de uma nova variação do vírus. Então, o dia 03 de janeiro começou com mais medidas de segurança.

Algumas das medidas são: restringir visitas em casa e proibição de venda de bebidas. Dessa forma, ao evitar a circulação das pessoas, diminui a contaminação do vírus.

Com o grande número de casos ocorridos no mês de dezembro, novas medidas entram em prática. Portanto, de acordo com o governo, o número médio de doentes é de 1,3. Ou seja, uma pessoa que está contaminada, ao entrar em circulação, transmite para até outras 3.

Noruega impõe novas restrições

A primeira-ministra afirma ver indícios de nova onda de infecção. Como resultado das festas de fim de ano, onde houve mais contágios. Então, a Noruega impõe novas restrições para evitar a variação do coronavírus.

Em resumo, a população deve parar sua vida pelas próximas duas semanas, iniciando uma nova quarentena. Com a intenção de diminuir a circulação do vírus e a contaminação de novas pessoas.

Tais medidas também entraram em prática com a finalidade de evitar nova variante do vírus. Ou seja, para que a mutação do vírus, descoberto na Inglaterra, não espalhe-se. Já que ela pode ser mais ofensiva à saúde.

Medidas de proteção

Fechou-se algumas instituições de ensino superior e médio. A fim de manter os estudantes protegidos, evitando também o contágio. Acima de tudo, para proteger todos os envolvidos nas atividades escolares.

Apenas lojas, escolas primárias e fundamental continuam abertas. Mas, com sempre lembrando do uso de máscara para todos. Posteriormente, as escolas utilizaram mais de atividades remotas para continuar o ano letivo.

Viagens particulares, seja para o exterior ou para dentro do país, estão sendo revistas. Assim, a Noruega impõe novas restrições para proteger a população da nova onda. Embora já tivesse medidas restritivas para idas a países europeus.

Finalidade: Noruega impõe novas restrições

Tais medidas são tomadas não apenas para evitar o contágio de pessoas. Mas também para que possa-se cuidar das pessoas que já estão doentes. Entretanto, é importante não só ter dinheiro, mas leitos de hospital disponíveis para os mesmo.

Em momentos críticos como esse é importante se pensar no sistema de saúde. Já que o mesmo não projeta-se para suportar um grande número de pessoas hospitalizadas. Portanto, tais medidas são pensadas para conter o vírus a longo prazo.