Nos pênaltis, Atlético-MG vence o Athletico-PR e conquista o Brasileiro sub-20

O Atlético-MG se consagrou campeão do Campeonato Brasileiro sub-20, neste domingo, depois de perder para o Athletico no tempo normal por 1 a 0 e vencer nos pênaltis por 5 a 4. Depois de ter vencido na primeira partida por 2 a 1, o Galo pôde festejar mesmo longe de casa, no CT do Caju. O treinador da Seleção olímpica do Brasil, André Jardine, estava no estádio observando as promessas do futebol brasileiro.

Na etapa inicial do confronto, o Athletico-PR começou pressionando desde o primeiro minuto. Mesmo com toda a pressão, a equipe catarinense não conseguiu abrir o placar. Antes do intervalo, o Atlético-MG ainda mandou uma bola na trave com Wesley.

O Galo voltou para o segundo tempo pressionando e mostrando perigo nas jogadas ofensivas. Precisando de ao menos um gol para levar a decisão para os pênaltis, o Furacão começou a ser mais vertical e conseguiu balançar as redes no final do segundo tempo com Rômulo Cardoso, depois de uma falha do goleiro Leonardo Winck.

Como na final do Campeonato Brasileiro sub-20 não existe vantagem por gol fora de casa, a partida foi para os pênaltis.

Nas cobranças, o Atlético-MG venceu por 5 a 4, já que a única cobrança desperdiçada foi de Edu, pelo Furacão. A última cobrança do Galo foi batida por Guilherme Santos.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 (4) x (5) 0 ATLÉTICO-MG

Local: Miniestádio do CT do Caju, Curitiba (PR)

Data: 24 de janeiro de 2021, domingo

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Assistentes: Weber Felipe Silva (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

Cartões Amarelos: João Pedro, Ramon, Iago e Edu (Athletico-PR); Micael, Giovani e Hiago(Atlético-MG)

GOLS: Rômulo Cardoso, aos 40 minutos do 2°T (Athletico).

PÊNALTIS:

ATHLETICO-PR: Rômulo Cardoso, Iago, Kawan e Luan Patrick converteram; Edu errou.

ATLÉTICO-MG: Pedro Henrique, Micael, Vinícius Nogueira, Luís Eduardo e Guilherme Santos converteram.

ATHLETICO-PR: Leonardo Linck; Luca Caio (Iago), Edu, Luan Patrick, Raimar; Kawan, Ramon (Dudu), João Pedro (Rômulo Cardoso), Jajá, Julimar (João Victor), Vinícius Mingotti (Paulo Victor).

Técnico: Rafael Guanaes

ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Talison, Hiago Ribeiro, Micael, Iago, Kevin (Vinícius Nogueira); Wesley (Luís Eduardo), Júlio César (Rubens); Echaporã (Gabriel Santos), Guilherme Santos, Giovani (Pedro Henrique).

Técnico: Marcos Valadares