Após muita resistência, Rebeca (Malu Mader) finalmente se jogará nos braços do ex-namorado e transará com Aparício (Alexandre Borges) em Haja Coração, mas ela avisará ao falso faxineiro que tudo não passará de uma recaída única. “O que aconteceu hoje aqui nesse lugar morre aqui. Eu e você, essa tarde, foi a nossa despedida”, decretará a viúva na novela das sete da Globo.

Apesar de planejar dar um golpe do baú em Agilson (Marcelo Médici), que ela acredita ser o verdadeiro Aparício dono do Grand Bazzar, a patroa de Dinalda (Renata Augusto) mostrará que ama de verdade o namorado da adolescência e terá uma tarde quente com ele nas cenas que vão ao ar a partir de 8 de janeiro.

“Que loucura, Cicinho. Nós dois aqui nesse barraco da periferia”, dirá a amiga de Penélope (Carolina Ferraz). “Nem parece que se passaram 30 anos da última vez. Foi tão bom, tão bom!”, comemorará o pai de Fedora (Tatá Werneck).

“É engraçado como as coisas mudam. Teu toque, o calor do teu corpo”, elencará Rebeca, apaixonada. “Minha temperatura sobe quanto você tá por perto”, vai se declarar o farsante de pobre. “Mas tem uma coisa que mudou sim”, avisará ela. “O que? O meu amor por você que só aumenta?”, flertará o viúvo.

“Não, uma coisa que tá maior do que nunca. O teu ronco!”, debochará a madame. “Ronco? Mas eu não ronco, não!”, negará Aparício. “Você deu uma dormidinha. Ficou parecendo uma bateria da [escola de samba] Mancha Verde”, comparará a comparsa de Leonora (Ellen Rocche).

“Ai que vergonha, jura que eu ronco? Tá bom, tudo bem. O que mais mudou? Só isso?”, perguntará o milionário. “Quase nada. Você continua o mesmo, carinhoso, intenso”, elogiará Rebeca, dando mais um beijo no amado. “Você não sabe como eu esperei por esse momento. Às vezes eu ia dormir mais cedo só pra ver se sonhava com isso, sabia?”, confessará o ricaço.

Aparício comemorará a tarde de amor com Rebeca

Tempos dourados

“A gente se amava tanto, né? Era tão mágico”, se lembrará Rebeca. “Era e vai continuar sendo. Agora que a gente se reencontrou não vai mais se desgrudar. Vai ser melhor do que antes, cê vai ver”, prometerá o ex-namorado, antes de receber um balde de água fria da personagem interpretada por Malu Mader. “Não, Cicinho. O que aconteceu hoje aqui nesse lugar morre aqui”, falará ela.

“O que você quer dizer com isso?”, questionará Cicinho. “Eu e você, essa tarde, foi a nossa despedida”, decretará a golpista.

Ao ver a ex-namorada se arrumando para ir embora, o malandro tentará convencê-la a retomar o relacionamento. “Bebé, não faz isso. O que a gente viveu hoje foi incrível. Foi muito melhor do que quando a gente era jovem”, pedirá o “viúvo” de Teodora (Grace Gianoukas).

“Foi sim, eu quis tanto quanto você, não vou negar”, admitirá Rebeca. “Então você me ama!”, constatará Aparício. “Mas não consigo te perdoar. Eu sofri muito, Cicinho. Você me fez passar a rejeição, a humilhação de ter sido trocada por outra por dinheiro. Não tem mulher que perdoe isso, não tem”, explicará ela, chorando.

“Eu paguei caro por isso, fui tão infeliz. Passei os últimos 30 anos me arrependendo todos os dias pelas besteiras que eu fiz”, argumentará o tio de Camila (Agatha Moreira). “Mas não dá, você me machucou demais. Não dá pra esquecer 30 anos em três horas, me deixa ir”, implorará Rebeca.

“Não fala assim, é porque eu moro nesse barraco? Porque eu tô desempregado, é isso?”, perguntará o farsante. “Isso também não ajuda. Porque eu não tenho vocação pra ser pobre. Eu devo ter aprendido com você, né?”, alfinetará a ex.

Rebeca não conseguirá perdoar Aparício

“Não vai me dizer que depois de tudo que a gente viveu você vai continuar com o plano de fisgar o Aparício presidente”, questionará Aparício. “Claro que vou! Nada mudou, Cicinho”, falará ela, que ainda não saberá que o tal Aparício, na verdade, é Agilson.

“Olha pra mim, casar sem amor é um erro. Falo por experiência própria. O que a gente viveu hoje não tem dinheiro que pague, Bebé”, argumentará o apaixonado. “Foi uma recaída, só isso. Pode ficar tranquilo que eu vou pedir pro Aparício te readmitir, pelo menos assim eu fico menos culpada. Tchau, Cicinho”, finalizará Rebeca.

Do lado de fora do barraco na periferia, a madame lamentará. “Como eu queria, Cicinho. Mas eu não vou te perdoar nunca”, dirá.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu.

