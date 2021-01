Nova animação da Disney, Raya e o Último Dragão ganha trailer inédito; assista · .

A Disney divulgou o novo trailer de Raya e o Último Dragão, animação do estúdio que fará sua estreia simultaneamente no cinema e no serviço de streaming do Mickey Mouse. Com trechos inéditos, a prévia revela um pouco mais do longa que estreia no Brasil em 5 de março e tem Kelly Marie Tran como a protagonista na voz original.

A animação é o primeiro filme do estúdio a chegar no país simultaneamente nos cinemas e com Premiere Acess no Disney+. A estratégia é a mesma utilizada com Mulan (2020) nos Estados Unidos. Na ocasião, porém, a versão live-action chegou ao Brasil sem custos algumas semanas depois.

Efetuando a opção Premier Access, que estará disponível por tempo limitado e por um preço único, os assinantes Disney+ poderão ver o filmede qualquer dispositivo a partir do dia 5 de março, mesma data de estreia nos cinemas. O valor oficial ainda não foi confirmado pelo serviço, mas será expresso na moeda local (Real).

Dirigido por Don Hall e Carlos López Estrada, com Paul Briggs e John Ripa como codiretores, Raya e o Último Dragão apresenta uma jornada fantástica ao reino de Kumandra, onde humanos e dragões viveram juntos em harmonia, até que monstros sinistros, conhecidos como Drunn, ameaçaram o mundo. Os dragões tiveram que se sacrificar para salvar a humanidade.

Quinhentos anos depois, esses mesmos monstros retornaram, e a humanidade depende de um guerreira independente chamada Raya para encontrar o último dragão e parar os Druuns para sempre. Ao longo de sua jornada, a jovem aprenderá que é preciso mais do que magia de dragão para salvar o mundo –também é necessário ter confiança.

Além de Kelly Marie Tran, o elenco de voz original ainda conta com Awkwafina, como o lendário dragão fêmea Sisu; Gemma Chann como Namaari, nêmesis de Raya; Daniel Dae Kim como Benja, o pai visionário da protagonista; Sandra Oh como Virana, a poderosa mãe de Namaari; Benedict Wong como Tong, um temível gigante; e Alan Tudyk como Tuk Tuk, o melhor amigo e fiél escudeiro de Raya.

Confira abaixo o novo trailer em sua versão dublada: