Nova bateria para carros elétricos recarrega em 5 minutos

A StoreDot, uma startup israelense, pretende tornar o carregamento de veículos elétricos ainda melhor com sua nova tecnologia: uma bateria que carrega em apenas 5 minutos. Caso a empresa alcance a produção em larga escala, isso representará um grande avanço para o segmento, visto que o tempo de carregamento médio atual gira em torno de uma hora.

Nesta terça-feira (19), a StoreDot disponibilizou amostras da bateria, que foram produzidas pela fabricante chinesa EVE Energy. Diante das opções disponíveis no mercado, cabe destacar que elas são um tanto quanto diferentes. Para tornar o processo mais rápido, a startup usa nanopartículas metalóides nas células do ânodo em vez do usual grafite.

Segundo a empresa, isso representa um “avanço fundamental para superar os principais problemas de segurança, vida útil e inchaço”. Em um futuro próximo, a startup pretende baratear a tecnologia substituindo o germânio pelo silício nas nanopartículas.

Celulares, scooters e carros usam a bateria

A tecnologia foi primeiramente testada em celulares e, em dezembro de 2019, em scooters. O próximo passo, afirma a startup, é usar a tecnologia em carros elétricos. Em um comunicado, o CEO da StoreDot, Doron Myresdorf, afirmou que a tecnologia está evoluindo “pela primeira vez além da inovação no laboratório para um produto comercialmente viável e escalável para produção em massa”.

Segundo ele, isso viabilizará, ainda neste ano, o lançamento de um protótipo de baterias de segunda geração. Se a tecnologia for implementada futuramente, haverá uma redução massiva das filas em estações de carregamento, bem na ansiedade dos condutores com relação à autonomia do carro (ou range anxiety, em inglês), que é o medo de a bateria acabar antes do destino final.

160 km em 5 minutos

Conforme divulgado pelo The Guardian, a StoreDot afirma que, em 2025, suas baterias entregarão 160 km de alcance em apenas 5 minutos. Para tanto, a startup aproveitará a infraestrutura de carregamento existente. Embora isso pareça promissor, não é muito diferente do que a Tesla já faz com com seu V3 SuperCharger.