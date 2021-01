Nova HQ da Marvel imagina o mundo sem Os Vingadores

A Marvel Comics anunciou uma série especial de quadrinhos batizada de Heroes Reborn (Heróis Renascidos, em português). Em especial, a nova saga vai explorar como seria um mundo sem o principal grupo de heróis da editora: Os Vingadores.

Em uma realidade alternativa, a Terra é protegida por um time de heróis chamado Esquadrão Supremo da América. Então, a única pessoa que lembra dos antigos “Heróis Mais Poderosos da Terra” é o caçador de vampiros Blade.

Confira o trailer divulgado pela Marvel Comics:

Uma sinopse divulgada pela Marvel traz mais detalhes sobre a trama de Heroes Reborn:

“Bem-vindo a um mundo onde Tony Stark nunca construiu uma armadura do Homem de Ferro. Onde Thor é um ateu beberrão que despreza martelos. Onde o Capitão América nunca foi encontrado no gelo, porque não havia Vingadores para encontrá-lo. Em vez disso, este mundo sempre foi protegido pelos Heróis Mais Poderosos da Terra: o Esquadrão Supremo da América”.

Heroes Reborn terá o roteiro escrito por Jason Aaron (Vingadores, Thor) e as ilustrações de Ed McGuiness (Vingadores, Hulk). De acordo com a editora, a primeira revista da série será publicada em maio nos Estados Unidos.

Em Heroes Reborn, heróis como Wolverine também aparecerão em versões alternativas.Fonte: Marvel Comics/Divulgação

Outros Heróis Renascidos

Essa não é a primeira vez que a Marvel Comics lança uma série com o título Heroes Reborn. Nos anos 1990, a editora apresentou histórias do Quarteto Fantástico, Homem de Ferro, Capitão América e Os Vingadores com o mesmo subtítulo.

Escrita por quadrinistas importantes como Rob Liefeld (criador de Deadpool) e Jim Lee, os personagens foram enviados para uma dimensão alternativa. Assim, as histórias de origem foram recontadas em um contexto moderno adaptado para a década de 1990.

No entanto, a nova versão do Heroes Reborn lembra mais os eventos E Se… criados diversas vezes pela editora. Esses arcos com cenários totalmente alternativos e imprevisíveis inspiraram a série de animação What If… do streaming Disney+.